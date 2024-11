Superguidatv.it - Torna la Champions League con il quarto turno: elenco partite delle italiane, dove vederle e quale in chiaro

Leggi tutto su Superguidatv.it

Tutto pronto per ildi2024-2025. Saranno 18 ledi questa quarta giornata che vedranno impegnate cinque squadre: Milan, Juventus, Inter, Bologna e Atalanta. Scopriamo insieme quali sono i match,sarà possibile vederli esarà trasmesso in, ildel 4 e 5 novembre 2024 Dopo tre giornate, sono solo due le squadre a punteggio pieno nel nuovo girone unico della2024-2025. L’Inter al momento è settima con 7 punti, la Juventus 14esima con 6, l’Atalanta 17esima sempre con 6, il Milan 25esimo con 3 e il Bologna 29esimo con appena un punto. Servono quindivittorie per proseguire nel percorso europeo. Non sarà facile per il Milan che si trova ar affrontare il Real Madrid mentre la Juventus sfiderà il Lille e il Bologna giocherà contro il Monaco.