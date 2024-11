The Running Man | Glen Powell avvistata sul set del film di Edgar Wright; svelato il logo del film

Leggi tutto su Cinefilos.it

TheMan:sul set deldiildelÈ stato pubblicato dal Mail Online, un primo sguardo alla star di Twistersnei panni di Ben Richards di TheMan. Il personaggio è stato originariamente interpretato da Arnold Schwarzenegger nel classico del 1987 che, come questo, è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il regista di Scott Pilgrim vs. the World,, dirige questo nuovoche ha riunito un cast impressionante, tra cui Josh Brolin, Lee Pace, Katy O’Brian, Emilia Jones e Michael Cera. Nessuno di loro era presente sul set (almeno non ancora). Che cosa mostrano queste foto? Come potrete vedere seguendo il link nel post X qui sotto,è stato avvistato in costume presso l’iconica Battersea Power Station di Londra. Vestito con un ensemble ispirato agli anni ’80, è circondato da auto ispirate a quel periodo e da guardie in uniforme che richiamano l’ambientazione da stato di polizia di TheMan.