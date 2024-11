Teatro | con Falso incidente Isa Danieli e Patrizio Trampetti tornano insieme dopo mezzo secolo

Leggi tutto su Ildenaro.it

Al Trianon Viviani, Isaa condividere la scena,cinquant’anni, con “Un”. Quinto titolo della stagione teatrale Live in Napoli, curata da Marisa Laurito, questo spettacolo musicale sarà rappresentato, neldella Canzone napoletana. venerdì 8 novembre, alle 21, con repliche sabato 9, alle 21, e domenica 10 novembre, alle 18. Unè stato scritto dallo stesso, che firma anche la regia, assieme a Gennaro Romano e Fabio Pisano, con l’allestimento di Harmonia produzione. Il titolo riprende un verso di Un giorno credi, la popolare canzone che l’artista scrisse per Eduardo Bennato con l’orchestrazione di Roberto De Simone. In Unintreccia il suo racconto personale con la storia di una generazione segnata da sogni e conflitti.