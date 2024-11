Movieplayer.it - Succession, Kieran Culkin svela perché non ha ancora visto il finale

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'attoreha spiegato il motivo per cui non hal'epilogo della serie, di cui era uno dei protagonisti.ha conquistato il pubblico e la critica con la sua interpretazione nella serie, tuttavia l'attore non hail. L'interprete di Roman Roy nel progetto creato da Jesse Armstrong è attualmente impegnato nella promozione del film A Real Pain, di cui è protagonista accanto a Jesse Eisenberg, ma ha avuto l'occasione di ripensare all'esperienza televisiva durante il talk show condotto da Stephen Colbert.non hal'epilogo diParlando con il conduttore delle ottime recensioni riservate al capitolodi, che gli ha permesso di ottenere il suo primo Golden Globe, .