Formiche.net - Rutte-Meloni. Il ruolo dell’Italia dopo il conflitto in Ucraina secondo Cangelosi

“Con Trump potranno esserci dei profondi cambiamenti all’interno della Nato, ma un fattore positivo c’è: tutto ciò potrebbe stimolare l’Europa ad accelerare il processo per una difesa comune”. Così alla vigilia della visita a Palazzo Chigi del segretario generale della Nato, l’ambasciatore Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano,cui l’Italia potrebbe giocare unprimario sui tavoli diplomatici legati alconflitti. Domani Giorgiariceverà a Palazzo Chigi Mark, in un momento complicatissimo sia per le due guerre in corso ai “confini dell’Europa”, sia per le nuove sfide che attendono l’alleanza atlantica. Qualelei un primo punto analitico con i temi e con le posizioni che verranno discusse? Il primo punto analitico credo che sia la prospettiva del risultato delle elezioni americane perché, evidentemente, influenzeranno molto il rapporto nel quadro dell’Alleanza atlantica tra i vari Paesi e gli Stati Uniti.