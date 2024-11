Tpi.it - Report: “La sorella del ministro Giuli è assunta dalla Camera ma lavora per FdI”. Lei replica: “Falso, bado a mio figlio malato”

L’inchiesta disu Antonelladeldella Cultura “Si può costringere una donna, una madre, una professionista che gode della stima dei suoi datori di lavoro a rivelare la verità dolente di una vita privata funestatamalattia d’un bambino di 7 anni irreversibilmente? In Italia, oggi, evidentemente sì”. Lo afferma Antonelladeldella Cultura Alessandrondo all’inchiesta del programma tvche la riguarda. Nella puntata andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, domenica 3 novembre,sostiene che, ex dipendente di Fratelli d’Italia edallo scorso gennaio dall’ufficio stampa della“a 120mila euro all’anno”, continuerebbe a svolgere attività nel partito in nome del rapporto di amicizia con Arianna Meloni,della premier Giorgia e capo della segreteria politica di FdI.