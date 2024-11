Sport.quotidiano.net - Premier League, prima sconfitta per il City. L'Inter osserva l'Arsenal che va k.o

Bologna, 4 novembre 2024 - La decima giornata diha regalato una, grande sorpresa in negativo per Pep Guardiola. Il Manchesterè infatti caduto in casa del Bournemouth, che ha impartito ai Citizens lastagionale, nonchè lain assoluto in campionato nel 2024. Ad approfittare di questo risultato è stato il Liverpool, che ha invece messo k.o il Brighton per 2-1 e si è portato così in vetta alla classifica. A Manchester il Chelsea ha battezzato lapanchina adim di Ruud van Nistelrooy, che se l'è cavata con un pareggio per 1-1 ad Old Trafford. L', prossimo rivale dell'in Champions, è finito al tappeto contro il Newcastle. Le partite del fine settimana Impossibile cominciare a parlare del fine settimana di calcio inglese senza citare lastagionale del Manchester