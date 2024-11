Nerdpool.it - Pokémon TCG – Annunciata la nuova espansione Evoluzioni Prismatiche

TheCompany International ha annunciato che Scarlatto e Violetto –, ladel popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili(GCC), sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Con Scarlatto e Violetto –, i giocatori potranno collezionare e giocare con carte di Eevee e delle sue ottoche in questaappariranno sotto forma di-ex Teracristal Astrali. Per festeggiare, Scarlatto e Violetto –sarà disponibile in set Allenatore Fuoriclasse e in vari prodotti che includono accessori e altri oggetti con protagonisti questimolto amati dai fan. Ad attendere i giocatori ci saranno anche delle esclusive carte rare illustrazione speciale con una varietà di stili ed effetti artistici unici. In più, in Scarlatto e Violetto –saranno disponibili due set paralleli premium, con una Poké Ball o una Master Ball impressa in modo speciale sullo sfondo di ciascuna carta.