Oasport.it - Pattinaggio di figura, Grand Prix de France: Guignard-Fabbri, anche i fenomeni sbagliano. Conti-Macii brillano

Emergono sentimenti marcatamente contrastanti al termine delde, terzo appuntamento del circuito ISU2024-2025 didiandato in scena lo scorso weekend sul ghiaccio di Angers. L’Italia, in un modo o nell’altro, è riuscita comunque a conquistare quei tre podi pronosticati alla vigilia,se il modo in cui si è arrivati ai piazzamenti necessita di essere analizzato. La sorpresa più amara è arrivata, incredibilmente, dalla danza sul ghiaccio, dove i favoritissimi Charléne-Marcosi sono dovuti accontentare del posto d’onore, raccogliendo solo 189.08 e cedendo il passo ai decisamente più indietrosi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud. Il responso, come sappiamo, è maturato a causa di un passaggio a vuoto nell’elemento di maggior valore della free dance: stiamo parlando della sequenza di passi a cerchio, terminata con una perdita di equilibrio da parte del cavaliere, fattore che ha fatto perdere al binomio seguito da Barbara Fusar Poli tantissimi punti.