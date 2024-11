Oasport.it - MotoGP, si rischia la noia? Mai così pochi piloti vittoriosi o a podio negli ultimi anni…

La stagione 2024 dellasta per andare ufficialmente in archivio. Jorge Martin è davvero ad un passo dal suo primo titolo nella classe regina, con Francesco Bagnaia che, nell’ultimo appuntamento del campionato (che si dovrebbe disputare al Montmelò), cercherà di ribaltare tutto con una impresa che lo porterebbe al tris iridato consecutivo. Quante volte, in effetti, abbiamo letto i loro nomi quest’anno. Il portacolori del team Ducati Factory, dopotutto, ha vinto ben 10 volte sulle 19 gare disputate (entrando nel club diin doppia cifra in una stagione assieme a leggende come Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez), mentre lo spagnolo ha centrato 3 successi nelle prove domenicali. Si fa presto a capire come i successi siano finiti nelle mani dissimi. Un vero e proprio record negativo. In totale sono appena 5 iche hanno centrato il gradino più alto delnelle gare lunghe.