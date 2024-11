Quotidiano.net - Moneyfarm: il caro istruzione corre più dell’inflazione

NONOSTANTE l’inflazione stia mostrando segnali di rallentamento (+1,1% il dato annuale ad agosto secondo la lettura preliminare Istat), ilcontinua a disturbare il sonno dei genitori italiani: il costo di educare un figlio, dall’asilo nido fino alla laurea, quest’anno è arrivato a toccare una media di 140.500 euro, contro i 135.000 del 2023, registrando così un aumento di oltre il 4% su base annuale. Nell’arco di soli due anni, il prezzo di una formazione a 360 gradi ha registrato un incremento del +9,7%, che per una famiglia italiana tipo si traduce in un extra esborso di 10.600 euro complessivi, oltre 500 euro all’anno per 20 anni.