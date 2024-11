Ilrestodelcarlino.it - Meis, domani alle 9 un convegno sul Novecento e i musei del futuro

9 il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara organizza ildi tanti,di tutti. La narrazione partecipata deidel’ presso ilhop (via Piangipane, 81). Il, realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, metterà in dialogo grandi e piccoliitaliani per capire in che modo le rispettive modalità espositive ed educative affrontano o intendono affrontare le sfide del. La nuova definizione di museo approvata da ICOM a Praga nel 2022 mette più che mai al centro della vita dell’istituzione museale i pubblici, non più destinatari ma partecipanti attivi delle narrazioni museali.