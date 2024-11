Mauro Di Maggio | L’avvelenato è chi esce dai binari

Leggi tutto su Funweek.it

Si intitola Avvelenato il nuovo singolo del cantautore romanoDi. Un brano che parla di attualità, di avvelenamento esistenziale e che propone un risveglio delle coscienze. «Avvelenato parla di avvelenamento esistenziale. In questa vita siamo bombardati da informazioni, valori, regole, esempi e cresciamo senza saper nulla, prendendo tutto per buono e dando per scontato che ciò che ci viene insegnato sia il meglio per noi. – ci diceDi– Vale in tutti gli ambienti: la scuola, la famiglia, qualsiasi contesto in cui prendiamo spunto per indirizzare i nostri valori personali. Un giorno però il nostro spirito di osservazione e critica raggiunge un punto o di risveglio o dir chiarezza. E lì ci si può fare domande in più o vivere un contrasto, una lotta interiore e una non accettazione dei modelli che abbiamo dato per buoni.