Marvel's Spider-Man 2, il nuovo trailer è dedicato a PS5 Pro, ai 60 FPS ed al Ray Tracing

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato unal supporto di-Man 2 a PS5 Pro, con l’obiettivo di evidenziare le migliorie che contraddistinguono il comparto tecnico sulla nuova console del colosso giapponese. Appena poche ore dopo la pubblicazione del videoa Ratchet & Clank: Rift Apart, il colosso giapponese ha condiviso unvideo promozionale dove alcuni rappresentanti di Insomniac Games hanno deciso di mettere in risalto quelli che sono gli upgrade che caratterizzano la grafica sulla nuova console di Sony. Proprio in tal senso, gli esponenti del team appartenente ai PlayStation Studios hanno ricordato che-Man 2 presenta adesso due modalità grafiche, entrambe arricchite da un Raymigliorato rispetto a quello presente sul modello standard della console.