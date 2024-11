Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 3-6, 5-7, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la n.1 del mondo batte l’azzurra e vince il girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Quest’oggiha vinto il 59% dei punti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 37% con la seconda. Numeri più alti perche ha conquistato il 73% degli scambi iniziati con la prima, entrata nel 65% delle occasioni, ed il 42% con la seconda. 18.07 Grandissima partita per Jasmineche si arrende alla numero 1 delnon senza lottare. Dopo una partenza ad handicapalza il propriollo fino a conquistare 2 set point nel secondo parziale. 18.05 Grazie a questa vittoria Arynasi qualifica aritmeticamente alle semifinali come numero 1 del. Inoltre questo successo condanna Elena Rybakina che è la prima eliminata di queste WTA. 18.03 6-3, 7-5 Gioco, partita ed incontro Aryna: la bielorussa chiude il match con la prima al centro e vola in semifinale. 40-15 Servizio ad uscire e rovescio lungolineante.