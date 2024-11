Biccy.it - L’avvocata di Chiara Ferragni: “Accordo con Fedez sulla questione figli”

Daniela Missaglia èche segue la causa di divorzio fra. Un nome scelto dall’imprenditrice digitale non a caso dato che lei ha seguito anche i divorzi di Nina Moric e Fabrizio Corona, tra Gigi Buffon e Alena Seredova, tra Stefano Ricucci e Anna Falchi e quello fra Eva Duringer e Roberto Cavalli. Intervistata dal Corriere della Sera, la professionista ha raccontato un po’ di aneddoti. “? In realtà ho trovato una persona semplice ed educata, con domande pratiche a cui voleva dare una risposta. Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i piccolie ho costruito con lei un rapporto di fiducia. .si è subito raggiunto un. Personalmente sposo la linea del Garante Della Privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale”.