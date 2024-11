Iltempo.it - L'appello di Gasparri a Gualtieri: "Via i Friedkin, distruggono la Roma"

"Voglio lanciare unal sindaco di. Istanno distruggendo la, meglio che lascino". Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, nel corso di  Un giorno da pecora su Rai Radio1 è entrato nel periodo nero della squadra giallorossa. Sui proprietari del club il senatore, noto tifoso giallorosso, afferma: "Ivogliono fare lo stadio, ma intanto stanno rovinando la società , di cui se ne fregano. Le squadre di calcio oltre al proprietario formale, che è quello che ha le azioni, hanno dei proprietari sostanziali, che sono i tifosi. Non è un telefono, un'automobile, un televisore, che lo compri e ce l'hai a casa". E ancora: "Una squadra è una proprietà condivisa con i tifosi. Se tu porti avanti una società offendendo i tifosi, allora non la puoi tenere".vede come "leva" quella dell'impianto giallorosso, con Comune e club che stanno lavorando al progetto.