Ilgiorno.it - La tragedia di Filomena Mandarino, investita in bici dal camion a Seregno

(Monza e Brianza) –è morta all’età di 63 anni a causa di un tragico incidente stradale. Erano circa le 11.25 quando, che risiedeva a, era in sella alla suacletta e all’improvviso è statada unin via Galilei, all’altezza del civico 67. Gli agenti della polizia locale del Comandante Umberto Trope stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il dramma è avvenuto all’altezza dell’intersezione con la via Sanzio, dove i due veicoli sono entrati in collisione e la donna è rimasta schiacciata dagli pneumatici dell’autocarro.è morta poco dopo sull’asfalto. Le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi e la vittima è deceduta pressoché sul colpo, rendendo superflui i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei sanitari accorsi a sirene spiegate con un’ambulanza e un’automedica.