Kamel Daoud vince il premio Goncourt con “Houris”

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – Oggi giurati delriuniti come di consueto al ristorante Drouant di Parigi hanno annunciato il nome del vincitore del, il più prestigioso riconoscimento letterario francese. A conquistarlo,, con “” che si è imposto al primo turno con sei voti.o Gaël Faye? Solo pochi giorni fa, sulla base di voci insistenti, sembrava scontato che tra i due autori si sarebbe giocata la finale del, tra successi di critica e di pubblico. Nessuno faceva i nomi di Sandrine Collette e Hélène Gaudy, anche se erano ancora in lizza. L’uno o l’altro era destinato are il. Restava una domanda: quale dei due? Scegliendo di incoronare, la giuria ha compiuto innanzitutto un atto di coraggio politico.