Amica.it - Il Principe William è in Sudafrica, con una rosacea fuori controllo

Leggi tutto su Amica.it

Affascinante come non mai, con una barba (quasi) incolta che mostra qualche segno di naturale e sensuale incanutimento, ilinaccusa problemi con la sua pelle. Iper sensibile. Secchezze e rossori sono evidenti sul volto deldel Galles, intervenuto all’Earthshot Prize Climate Leaders Youth Programme, a Cape Town. Segni di un disturbo della pelle checonosce da tempo. E che subisce un peggioramento evidente, in caso di forte stress.in: pelle sensibile eColpisce una persona su dieci, reali compresi. Laè quella malattia cronica della pelle che lassa Diana ha trasmesso a suo figlio, il. Eccolo, indurante il suo Royal Tour, in solitudine, senza la sua Kate Middleton, con rossori evidenti sul volto.