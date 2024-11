Lapresse.it - Hotel Rigopiano, la beffa: perse il figlio nella slavina e svenne. Ora le chiedono il ticket

“Sta di fatto che mia mamma è ripiombata nel dolore di allora”. Lo ha detto a LaPresse Gianluca Tanda, fratello di Marco Tanda una delle vittime dell’di Farindola, distrutto da unail 18 gennaio 2017 con 29 vittime. Tanda si è visto recapitare, sabato scorso, un avviso di recupero crediti aziendali, dalla Asl Pescara, con tanto di diffida al pagamento deldi pronto soccorso per la madre, Ma Lai Wah Elma, che il 19 agosto 2017, nelle ore della tragedia, si era sentita male. La donna era in ospedale a Penne (Pescara), le era stato chiesto “di indicare i segni particolari delper poterlo riconoscere tra le vittime. – ha spiegato Tanda – Noi non ce l’abbiamo con il manager, anzi si è pure offerto di pagare lui l’importo, ma non accettiamo alcun soldo. Lo ringraziamo, ma lì è sbagliato all’origine. E’ proprio il concetto: mai madre si è sentita male in un ospedale dopo aver capito la gravità della situazione, con la richiesta di riconoscimento dei corpi.