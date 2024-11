Panorama.it - Gli italiani e il dimagrimento: dimmi che intestino hai e ti dirò che dieta fare

Sentirsi bene con se stessi, mantenersi in forma, curare il proprio aspetto fisico: sono queste le motivazioni più forti che spingono il 51 per cento deglia seguire una. Ma durante il 2024, solamente il 19 per cento di essi si è rivolto a un professionista. Il 22 per cento segue la“fai da te” oppure si affida al consiglio di amici, il 6 per cento ascolta il consiglio del medico di base, mentre il 4 per cento si affida a un personal trainer (fonte: Unisalute S.p.a.). Ma quali sono le migliori diete da seguire, quelle più diffuse e quali quelle più voga? Lo chiediamo alla nutrizionista, Marianna Grieco, che apre le porte del suo studio a Panorama.it cercando di rispondere anche alle domande più insidiose. Quanto lavorano oggi i nutrizionisti? Moltissimo, ammetto che oggi la mole di lavoro è aumentata di molto.