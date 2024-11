Lapresse.it - Genova, capotreno accoltellato su un regionale durante controllo biglietti

Unè stato ferito a coltellate su un convoglioin viaggio trae Busalla. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 all’altezza della stazione ferroviaria di Rivarolo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di, con una profonda ferita al fianco. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenutaun. I militari hanno raccolto una descrizione degli aggressori e hanno circondato l’area della stazione con più pattuglie, individuando una coppia di stranieri, di origine nordafricana. Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda ed eventuali responsabilità.