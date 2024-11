It.newsner.com - Finalmente: Barzelletta sulle bionde mai sentita prima

Le barzellettesaranno anche un classico, ma non mancano mai di sorprendere. Quando questa giovane bionda insegnante di educazione fisica ha cercato di rallegrare uno studente apparentemente timido, si è trovata in un esilarante pasticcio che sarebbe potuto venire direttamente da una sitcom. Alcuni equivoci sono troppo divertenti e questo è un esempio perfetto del perché le barzelletteci fanno ridere! ShutterstockUna giovane bionda ottenne un lavoro come insegnante di educazione fisica per un gruppo di sedicenni. Mentre sorvegliava gli studenti che giocavano a calcio sul campo, notò un ragazzo in piedi da solo in fondo al campo, lontano dal gruppo. Provando compassione per il ragazzo, gli si avvicinò. “Ehilà, tutto bene?”, chiese gentilmente. Il ragazzo annuì.