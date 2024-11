Tarantinitime.it - Eroina ai Tamburi, arrestato 48enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hauntarantino perché considerato presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, perlustrando come di consueto i quartieri del capoluogo dove è più diffusa l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre percorrevano via Machiavelli, hanno incrociato un noto pregiudicato tarantino di 48 anni a bordo della sua auto che ha cambiato repentinamente il suo senso di marcia. Comportamento che non è passato inosservato ai poliziotti che dopo un brevissimo inseguimento lo hanno bloccato. Nel corso del controllo, ilè stato trovato in possesso di un involucro di cellophane trasparente contenente circa 25 grammi di cocaina, un altro piccolo involucro con all’interno circa 50 grammi di, oltre ad un flaconcino di metadone.