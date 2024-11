Elezioni Usa Firenze ‘scommette’ sulla vittoria di Kamala Harris

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

– Anchesi interessa delleUsa, nell’attesa della scelta fra Donald Trump e. Il 51.8% dei fiorentini pensa chevincerà lepresidenziali Usa. È il dato che emerge dall’ultima indagine realizzata dalla community digitale Meta, che ha visto la partecipazione di quasi 300 persone tra voti e commenti sui social riguardo lepresidenziali americane che si terranno il 5 novembre. Il 34.8% pensa che vincerà Donald Trump, mentre il 13.4% non lo sa. L’indagine condotta su WhatsApp ha raccolto 241 voti, di cui 129 per, 80 per Donald Trump e 32 voti di persone indecise. A questi si aggiungono circa 50 commenti arrivati su Facebook e Instagram di Meta. Dall’analisi dei commenti sui social, emerge un ampio spettro di opinioni. Alcuni fiorentini sostengono fermamente la necessità di unadi Donald Trump per “garantire sicurezza e stabilità”, mentre altri esprimono la speranza chepossa fermare il tycoon e portare “un rinnovamento”.