Superguidatv.it - Dawson Creek, l’attore James Van Der Beek rivela: “Ho il cancro”

Van Derconosciuto soprattutto per il ruolo diLeery nella celebre serie degli anni ’90’s, ha fatto recentemente unazione scioccante: sta combattendo contro il. Questa notizia ha toccato profondamente i fan dele del famoso show, che per anni ha rappresentato una delle icone delle serie televisive adolescenziali. Van Derha condiviso apertamente la sua diagnosi sui social media, parlando del percorso che ha dovuto intraprendere e delle sfide affrontate.ha voluto ringraziare la sua famiglia e i suoi fan per il continuo supporto, sottolineando quanto il loro affetto gli dia forza nei momenti più difficili. Con questo annuncio,Van Dersi unisce alla lista di celebrità che hanno deciso di affrontare pubblicamente la malattia, dando voce a coloro che si trovano a combattere una battaglia simile.