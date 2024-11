Quotidiano.net - Cosa vogliono fare Trump e Harris in economia: differenze in breve. Le ricadute per Ue (e Italia)

Roma, 4 novembre 2024 – L'resta una delle principali preoccupazioni degli elettori americani. E, alla vigilia delle elezioni Usa del 5 novembre, il duello per la corsa alla Casa Bianca tra la vicepresidente Kamalae l'ex presidente Donaldsi preannuncia estremamente serrato. Entrambi gli schieramenti sanno che gli elettori hanno sofferto per l'elevata inflazione negli ultimi anni, sono preoccupati per una potenziale recessione e ora sperano che il mercato del lavoro mantenga la sua solidità. Infatti, i due candidati hanno più punti in comune di quanto si possa pensare: siachehanno promesso meno tasse, deregulation, di combattere il carovita e incentivare la produzione domestica delle aziende. Gli obiettivi, quindi, sono spesso e volentieri condivisi -che non si può dire per i piani su come raggiungerli.