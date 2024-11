Thesocialpost.it - “C’è una tigre che gira in città”: scattano le ricerche ma finora senza esito

“C’è unachein strada, correte”. Sono queste le drammatiche parole di un cittadino che, nello scorso fine settimana, ha segnalato la predel pericoloso felino nella cittadina di Ardea, in provincia di Roma. Diverse le chiamate arrivate al 112. E a peggiorare la situazione ci si sono messi pure i social network, dove la notizia si è diffusa in pochi minuti. L’allarme si è poi diffuso anche nel vicino Comune di Aprilia, in provincia di Latina. Ma dellanessuna traccia nonostante le.Leggi anche: Gatto chiude i padroni fuori di casa: “Abbiamo chiamato i pompieri” Dove sarebbe stata vista laTra sabato 2 e domenica 3 novembre, sia gli agenti della polizia locale di Ardea che i carabinieri della compagnia di Anzio hanno pattugliato la zona in cerca di tracce della