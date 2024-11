Lanazione.it - Cade nel bosco in escursione. Viene salvata

Tutto è bene quel che finisce bene. Disavventura durante l’di ’Camminando a Quercegrossa’ nei boschi di San Gimignano: "Una delle partecipanti – riferisce in un post l’ex sindaco di Siena Bruno Valentini, che è tra gli accompagnatori volontari dell’associazione – ha inciampato in una radice ed è caduta battendo violentemente il ginocchio. Visto che il punto era impervio, abbiamo provato a chiamare il 112. Non c’era campo e abbiamo attivato l’applicazione ’Where Are You’ per chiedere aiuto". In pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Misericordia di San Gimignano con tre operatori: la donna è stata immobilizzata su una tavola spinale e portata in ambulanza all’ospedale di Poggibonsi con una microfrattura al ginocchio.