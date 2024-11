Sport.periodicodaily.com - Bologna-Monaco: le probabili formazioni

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quarta giornata di Champions League 2024/2025. I rossoblù devono cercare la prima vittoria per restare in corsa per la qualificazione ai playoff, ma anche i francesi sono partiti bene e vogliono sfruttare il momento favorevole.si giocherà martedì 5 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei hanno fatto fin quì molta fatica, come era prevedibile alla loro prima partecipazione nella massima competizione continentale, raccogliendo soltanto un punto. Dopo il pareggio a reti bianche all’esordio contro lo Shakthar Donetsk, la squadra di Italiano nulla ha potuto contro lo strapotere delle due squadre inglesi, Liverpool e Aston Villa. Nel frattempo, però, ci si può consolare con il campionato dove sono sono risaliti a metà classifica.