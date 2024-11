Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl ha la Mens più Sana: dolci Note a Siena

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

DI62 BCL 81DI: Tilli 3, Belli, Pannini 3, Marrucci 6, Ragusa 4 Binella, Pucci 8, Sabia 2, Maghelli, Neri 8, Prosek 17, Tognazzi 11. All.: Betti.BALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 12, Dubois 8, Barsanti 12, Simonetti 8, Tempestini 3, Del Debbio 22, Vignali, Pierini 2, Candigliota, Trentin 14. All.: Olivieri. Arbitri: Cirinei di Pisa e Delliallisi di Livorno.: parziali 21-23, 35-49, 53-61.- Più chedi, è stato un assolo lucchese. Grazie ad un parziale di 26-14 nel secondo quarto e di 20-9 nel segmento conclusivo, BCL sbanca il "Palasclavo" e, con 4 vinte e 3 perse, si riporta nelle prime posizione di classifica. L’equlibrio è durato, in pratica, nel primo periodo. Poi la spallata lucchese, dal 10’ al 20’; il ritorno senese dopo l’intervallo lungo e lo sprint decisivo.