Basket Nba 2024 2025 | come vederla diretta tv e streaming

Tutte le informazioni per vedere intv ela nuova stagione dell’Nba. È tutto pronto per il via della nuova edizione del campionato di pallacanestro più spettacolare che ci sia, con i giocatori più forti del mondo a sfidarsi a caccia della vittoria finale. Si riparte dopo il trionfo dei Boston Celtics della passata stagione, ma sono diverse le squadre che possono dire la propria e lottare fino all’ultimo decimo di secondo per il titolo. Uno spettacolo assolutamente da non perdere per un campionato lunghissimo e pieno di sorprese. In Italia, la piattaforma di riferimento per vedere l’Nba in tv rimane Sky Sport, che dispone anche di un canale dedicato e che fornisce anche locon Sky Go e Now Tv. Sempre inè possibile anche abbonarsimente alla piattaforma ufficiale, Nba League, scegliendo uno dei piani di abbonamento.