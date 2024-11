Bergamonews.it - Atalanta da Scudetto? Gasperini: “Noi non ci nascondiamo mai, ma non siamo soli”

Leggi tutto su Bergamonews.it

da. Dopo una vittoria come quella arrivata a Napoli, un 3-0 netto che ha replicato quanto già visto lo scorso 30 marzo, non può che essere questo lo slogan a livello locale e nazionale. La Dea va in casa della capolista, la batte, anzi, la umilia con il suo gioco e le sue idee. Va a -3, si avvicina alla vetta, inanella la quinta vittoria consecutiva in campionato e si pone inevitabilmente come una delle candidate possibili al titolo. “Se giochiamo così per altre 27 partite” aveva detto ieri a caldo mister Gian Piero, che anche il giorno dopo a Radio Rai ha ammesso che nel discorso per la vittoria del campionato la suain qualche modo può starci. O forse ci spera. “Noi non ci, ma non” ha dichiarato, incalzato sul tema.