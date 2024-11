Ilnapolista.it - Ancelotti: «Il calcio per me deve fermarsi per ciò che è accaduto a Valencia ma non comandiamo noi»

Domani sera va in scena Real Madrid contro Milan, un match in Champions League dal sapore storico.in conferenza stampa ha presentato la sfida con un pensiero però alla tragedia che ha colpito la Spagna e, soprattutto,: «Non ho alcuna voglia di parlare di» «Una settimana tragica e siamo tristi. Siamo vicini ae a tutti i paesi coinvolti, spero tutto possa risolversi presto. Vorrei anche sottolineare quanto sia difficile parlare di, così come giocare. Noi siamo parte del paese e siamo molto toccati da quanto successo. Per rispetto di tutti, cercherò di fare una conferenza stampa semplice, perché non ho alcuna voglia di parlare dinonostante la partita di domani sia per me speciale».