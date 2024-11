Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato al Novi Sad. Choc e rassegnazione: "Zona fuori controllo. Liti e tensioni continue"

"La sera diventa una, in mano a questi gruppi che fanno quello che vogliono". Alla pizzeria ’Ai Cappuccini’ tra viale Monte Kosica e via Fontanelli riflettono su quanto accaduto sabato sera. Il titolare e i suoi collaboratori sono stati i primi a soccorrere Z.M., il 19ennecon tre fendenti da due giovani nei pressi delSad: chiedeva aiuto e grondava sangue. Il motivo sarebbe il tentativo di rapina del cellulare, ma le indagini sono in corso. Il ragazzo è riuscito a liberarsi degli aggressori e si è rifugiato nella pizzeria. "All’improvviso – ripete il titolare – ce lo siamo ritrovati nel locale che urlava spaventato: ‘Mi hanno ferito con un coltello!’. Mentre parlava, sanguinava tanto. Gli ho detto di sedersi e di calmarsi, io nel frattempo ho avvertito i carabinieri mentre mia moglie si prendeva cura di lui.