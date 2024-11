Lanazione.it - A passi di danza oltre le barriere. Kledi alla scuola di via Gianturco: "Arte e disciplina contro il bullismo"

Leggi tutto su Lanazione.it

È tornato per la terza voltaSpezia, ospite dellaRL Dance Studio di via, dove ha tenuto uno stage dimoderna. Da molti è conosciuto come volto televisivo, ma per chi si muove sulle scarpette da ballo è molto di più: un maestro, capace di trasmettere la suaforgiata nel paese natale, l’Albania, e affinata in Italia, diventata una seconda casa.Kadiu parla del sodalizio con ladei maestri Niccolò Di Stani, coordinatore dell’evento, e Monica Cidale, presidente, ma anche dellaone di una vita e di come essa s’intreccia con la società., il suo è un gradito ritorno.