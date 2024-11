4 novembre Mattarella | particolare pensiero a nostri militari in M O

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “Le nostre Forze Armate continuano a operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale. Unva aischierati in Medio Oriente dove, per mandato delle Nazioni Unite e nell’ambito di missioni bilaterali, continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme in una situazione umanitaria drammatica, promuovendo il rispetto del diritto internazionale umanitario”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “In questa giornata, il più riconoscente e commossova a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia.