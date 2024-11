Metropolitanmagazine.it - Valencia, un cimitero al centro commerciale Bonaire: “5.700 posti auto sepolti”

Mercoledì sulla Spagna, in particolare sulla regione di, in 8 ore è caduta la pioggia di un anno. In un video poi rimosso dal web il presidente Carlos Mazòn, esponente del Partito Popolare che governa con l’appoggio dell’estrema destra di Vox, minimizzava sulla pericolosità dell’alluvione e rassicurava i cittadini. Intanto le strade e i negozi rimanevano aperti. Come il, che al suo interno ha anche cinema e ristoranti. Le macchine hanno continuato a infilarsi nell’enorme parcheggio interrato, almeno 5.700, mentre le famiglie alcuni piani sopra percorrevano i corridoi del mall in tranquillità. Quando alle 20.12 sui cellulari deini è arrivato l’alert, era già troppo tardi.