Trovato un disturbatore di frequenze nella sede del FdI: lo scopo

del partito Fratelli d’Italia è statoundiper evitare le intercettazioni durante le riunioni In via della Scrofa, presso ladel partito Fratelli d’Italia, è statoundiche impedisce le intercettazioni fermando le onde radio dei cellulari. Un apparecchio facilmente acquistabile – anche su Amazon – ma che incuriosisce trovare – “da qualche tempo” scrive Il Foglio –di un partito. Il suoè quello di impedire che possano emergere particolari dettagli durante le riunioni riservate a porte chiuse. La stessa Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio e leader del partito, aveva detto: “Siamo tutti ascoltati. C’è un grande disegno, un complotto. Ci controllano. Nel mirino c’è olo il centrodestra. E non da adesso. Ma da quando si è capito che saremmo andati al governo”.