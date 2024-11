Anteprima24.it - Terzo mandato, Forza Italia attacca: “PD campano recepisce legge per De Luca, Schlein che dice?”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Per decenni hanno accusato il centrodestra di leggi ad personam. Oggi il PD, con singolare ritardo di 20 anni, unanazionale del 2004 per consentire ilal Presidente De. Ellyconfermi che neanche stavolta ti hanno vista arrivare?”. – lo scrive su X Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di. A fargli eco anche il coordinatore regionale di, Fulvio Martusciello: “Mi sembra che lo scenario si vada delineando. Il presidente uscente sarà ilpolo, e quella fine farà”. – afferma Martusciello – “Quando i consiglieri capiranno che candidandosi con lui non verranno eletti ci sarà il fuggi fuggi”. Secondo l’esponente forzista, Decome candidato presidente, arrivando, non sarà eletto in consiglio regionale.