Sport l’asta delle meraviglie | dalla maglia di Maradona fino ai cimeli di Schumacher

Modena, 3 novembre 2024 – Giusti Aste si prepara a ospitare a Formigine, il prossimo 9 novembre,e lo’ un evento che promette di emozionare collezionisti e, in particolare, appassionati di calcio. Tra iin evidenza, spicca laindossata da Diego Armandodurante la storica finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus del primo settembre 1990 e in seguito autografata dal campione argentino (la partita che concluse con una vittoria del Napoli per 5-1) così come non mancheranno altriappartenuti al campione.non si limita a, ma celebrerà alcuni tra i più indimenticabili atleti delloitaliano.