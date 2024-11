Ilrestodelcarlino.it - Rugby A, il Romagna Rfc oggi di scena a Civitavecchia

Ultima fatica prima della settimana di stop del campionato per ilRfc, chepomeriggio, alle 14.30, sarà impegnato in trasferta a. In questo primo mese del campionato didi serie A i galletti hanno raccolto 7 punti, con una vittoria con bonus e due sconfitte di misura al proprio attivo, l’ultima delle quali è maturata domenica scorsa con il Livorno: ilin effetti è comunque uscito a testa alta dal difficile confronto con i toscani, riuscendo a giocarsela fino alla fine contro un avversario di caratura, confermando di poter contare su un gruppo con buone qualità e che sta affrontando senza timori reverenziali il torneo nel quale è approdato da neopromosso dopo aver disputato un anno nel purgatorio della serie B.