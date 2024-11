Sport.quotidiano.net - Promozione. Real, scontro al vertice. Castello sfida il bunker

L’incontro più interessante di questa nona giornata di(fischio d’inizio oggi alle 14.30) è al Palatresi di Cerreto Guidi dove va in scena loaltra laCerretese e il San Giuliano. I biancoverdi locali comandano infatti il girone A insieme a Larcianese e Pietrasanta con 17 punti, appena uno in più dei neopromossi pisani. Da valutare in casa medicea le condizioni di bomber Bouhafa, del difensore Chiavacci e del centrocampista Nieri che Petroni conta però di poter recuperare per ladi oggi. Di fronte Melani e compagni si troveranno una squadra dal collettivo solido e ottime individualità come l’eterno bomber Francesco Di Paola, oltre 200 gol in Serie D.