Probabili formazioni Union SG-Roma | quarta giornata Europa League 2024 2025

Tutto pronto, trae valutazioni sugli avversari, perSG-, match delladella fase campionato di, in programma alle 18:45 di giovedì 7 novembre nella cornice del King Baudouin Stadium di Bruxelles, dove i giallorossi inseguono i primi tre punti esterni di questa stagione europea. Dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev, laha bisogno di vincere per non compromettere ulteriormente una classifica che vede Dybala e compagni al diciannovesimo posto. Bisogna cambiare la rotta e non sarà facile contro la formazione belga che negli ultimi anni ha guadagnato esperienza europea. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori.SG – La formazione belga propone il solito 4-3-3 con Ivanovic al centro dell’attacco. Khalaili insidia Niang nel tridente.