Pistoia-Reggio Emilia oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi tutto su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Due vittorie, fin qui, per gli uomini di coach Calabria, che sono però reduci da due sconfitte con l’intenzione, quindi, di sfruttare la spinta del proprio pubblico per tornare a fare punti. Da canto suo,si è vista interrompere una striscia di tre vittorie consecutive nell’ultimo turno, con la sconfitta casalinga contro Brescia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 3 novembre sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi