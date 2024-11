Terzotemponapoli.com - Napoli, Politano: “Complimenti all’Atalanta, dobbiamo imparare molto da questa partita…”

: dapartita impariamo cheessere sempre attivi in fase difensiva e più aggressivi negli ultimi 20 metri. Loro ci accerchiavano bene e noi non riuscivamo mai a trovare i tempi di uscita giusti. Per noi non cambia nulla, siamo ancora in vetta alla classifica e ce lo siamo meritato Matteo, esterno del, ha parlato a Radio CRC dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Secondo me soprattutto nel primo tempo ci è mancato il guizzo finale per trovare il gol. Perché comunque abbiamo avuto 3-4 occasioni in cui si poteva far meglio: una di queste ovviamente è il palo di Scott (McTominay). È un episodio che può cambiare la partita, invece poi loro hanno trovato il 2-0 e noi abbiamo perso un pizzico di lucidità.