Musei in Toscana, entrata gratis il 4 novembre

Firenze, 32024 – Quello appena trascorso è stato un lungo ponte di aperture festive e gratuite per idella Direzione regionale, per offrire al pubblico nei giorni festivi e nel fine settimana altre occasioni di visita in tutta la. Saranno aperti anche il 4: a Firenze il Museo archeologico nazionale dove è in corso la mostra “170.000 anni fa a Poggetti Vecchi. I Neanderthal e la sfida del clima”. Una mostra evento celebra i “primi Toscani” e i 70 anni dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria a Firenze; il Giardino della Villa medicea di Castello, la Villa medicea di Cerreto Guidi, il Parco di Villa il Ventaglio e la Villa medicea di Poggio a Caiano con la straordinaria Visitazione del Pontormo esposta nella Sala del Fregio. Aperto anche il Cenacolo di Santa Apollonia e il Chiostro dello Scalzo.