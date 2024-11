Ilgiorno.it - Mistero in Villa. I Templari spariti dalla Cappella

"La festa appena cominciata è già finita", recita una delle più belle canzoni di Sergio Endrigo. E tale strofa verrebbe da intonare pensando a come sia possibile che i, dopo avere inaugurato solo un mese e mezzo fa la riapertura dellaReale - dopo più di trent’annichiusura - prendendosene la custodia a carico, già ora non si vedano più davanti al prezioso luogo religioso con le loro sfolgoranti vesti bianche. Il motivo però non è la fine di una storia d’amore, come nella canzone, ma in un inizio che non c’è ancora effettivamente stato, e che ora va meglio stabilito. "C’è un rapporto sospeso perché sono necessari alcuni passaggi – spiega il direttore del ConsorzioReale e Parco di Monza, Bartolomeo Corsini –, dobbiamo avere delle certezze di ordine culturale, economico ed organizzativo.