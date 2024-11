Sport.quotidiano.net - Milan, Reijnders sempre più decisivo: verso il rinnovo fino al 2030

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

o, 3 novembre 2024 – Maurizio Mosca probabilmente avrebbe aggiornato il suo classico "ah, come gioca Del Piero", dedicando la sua classica esclamazione anche a Tijani. A maggior ragione ora che il 26enne del, oltre a incantare per l'eleganza di piede e idee, è diventato. Un punto esclamativo che l'anno scorso sembrava mancare ai numeri dell'olandese: 3 gol e 4 assist nel suo primo campionato in rossonero (36, le presenze), più un altro timbro in Europa League (su 6 gare) e nulla a referto nè in Champions (6 presenze) nè in Coppa Italia (2 partite). Del resto nel suo passato all'Az Alkmaar il gol non era mai stato il suo forte: 13 su 128 presenze (e 15 assist). Oltre ai freddi numeri, però, un mondo: tocchi che profumano intensamente di magia, giocate dispari, ma anche passaggi tanto semplici quanto efficaci.